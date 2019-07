Ein wegen Körperverletzung mit Todesfolge verurteilter Afghane ist aus Sachsen-Anhalt abgeschoben worden. Wie das Innenministerium mitteilte, ist der Mann am Dienstag ins afghanische Kabul ausgeflogen worden. Der volljährige Afghane ist im Mai zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden. Laut Urteil hat er gemeinsam mit einem weiteren Afghanen im September 2018 einen 22-jährigen Köthener geschlagen. Dieser ist nach der Auseinandersetzung an einem Herzinfarkt gestorben.

Der Abschiebeflug mit dem Afghanen an Bord ist am Mittwoch in Kabul eingetroffen. Die Maschine war am Flughafen Leipzig/Halle gestartet. Im Flugzeug waren dem Innenministerium zufolge 45 abgelehnte Asylbewerber aus Afghanistan. Die Männer kamen unter anderem aus Sachsen-Anhalt und Sachsen.