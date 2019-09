In Teilen des Landkreises Anhalt-Bitterfeld wird am Sonntag die Kommunalwahl nachgeholt. Seit dem Morgen sind nach Angaben des Kreiswahlleiters rund 25.000 Wahlberechtigte in den Städten Aken und Südliches Anhalt sowie in der Gemeinde Osternienburger Land aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Die Wahllokale haben bis 18 Uhr geöffnet.