Das Krankenhaus in Zerbst will aber trotzdem auf Nummer sicher gehen: Operiert wird am Montag und am Dienstag deshalb nicht. Alle Operationen wurden abgesagt. Die Notaufnahme bleibe geschlossen, hieß es. Aktuell würden keine neuen Patienten im Zerbster Krankenhaus aufgenommen. Notfallpatienten würden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Das hatten Landkreis und Gesundheitsamt bereits am Sonntag entschieden. Auch für Besucher ist das Haus aktuell gesperrt.