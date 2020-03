Das Krankenhaus in Zerbst ist wegen des Coronavirus gesperrt. Das teilte der Landkreis Anhalt-Bitterfeld mit. Grund ist die Corona-Erkrankung eines Arztes. Er hatte nach einem Aufenthalt in Südtirol im Krankenhaus in Zerbst zunächst normal gearbeitet. Als er selbst leichte Krankheitssymptome aufwies, musste er in Quarantäne.