Rechte und linke Gruppen kommen Köthen bereitet sich auf Demonstrationen vor

Dem gegenüber stehen linke Gruppierungen und Initiativen wie "Halle gegen Rechts – Bündnis für Zivilcourage", "Bündnis Dessau Nazifrei" und "Bündnis Querfurt für Weltoffenheit". Die Polizei wird mit einem Großaufgebot vor Ort sein, um beide Lager zu trennen. Dafür haben schon am frühen Nachmittag die Vorbereitungen begonnen. Aus allen Richtungen rückt Polizei an. Der Marktplatz in Köthen wird zur Stunde eingezäunt. In der Jakobskirche fand bereits ein Friedensgebet statt. Wie ein Reporter von MDR SACHSEN-ANHALT berichtet, zünden rund 200 bis 300 Menschen Friedenslichter an.