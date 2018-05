Sekundarschule in Bernburg Untersuchungen nach Naphthalin-Fund laufen

Nach dem Fund der Chemikalie Naphthalin in der Sekundarschule Campus Technicus in Bernburg hat der Salzlandkreis mit umfangreichen Untersuchungen begonnen. Mathias Kiegelland von der Kreisverwaltung sagte MDR SACHSEN-ANHALT, man habe bei Probebohrungen in mehr als zehn Räumen unterschiedliche Ergebnisse erhalten. Im Video-Raum des Schulstandorts Tolstoiallee seien "erhöhte Naphthalin-Werte festgestellt worden". Man könne bisher aber nicht sagen, dass alle untersuchten Räume betroffen seien. Nun müssten noch weitere Probebohrungen sowie Luftmessungen vorgenommen werden.

Schüler und Lehrer hatten schon länger über Kopfschmerzen, Übelkeit und Geruchsbelästigung geklagt. Der gesundheitsgefährdende Stoff Naphthalin war nach Angaben des Salzlandkreises bei Bohrungen in Dämmstoffen des Fußbodens nachgewiesen worden. Er sei schon zuvor durch Ausgasung in die Luft gelangt. Die Dämmstoffe stammen aus DDR-Zeiten.

Erst nach den Untersuchungen wird laut Kreisverwaltung entschieden, wie es weitergeht. Ab Ende nächster Woche soll in den Räumen an der Tolstoiallee in Bernburg aber vorerst kein Unterricht mehr stattfinden. Das Gebäude soll nach den Pfingstferien geschlossen bleiben, der Unterricht werde an den anderen beiden Schulstandorten stattfinden. Dazu müsse nun noch die Schülerbeförderung geklärt werden.