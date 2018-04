Maasdorf bei Köthen 600 Tierschützer gegen das Schweinehochhaus

"Schweinehochhaus schließen, Schweinehochhaus schließen", skandierten hunderte Tierfreunde am Sonntag vor dem sechsstöckigen Gebäude in Maasdorf. Die aktuellsten, heimlich von Tierschützern gedrehten Bilder aus dem sogenannten Schweinehochhaus machen sie fassungslos – Ferkel, die mit ihren kleinen Hufen in Gittern steckenbleiben und wieder herausgezerrt werden, ein verkümmertes Ferkel, das auf den Boden geschlagen und damit erschlagen wird.