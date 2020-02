Der Bahnhof Köthen auf der Strecke zwischen Magdeburg und Halle wird am 1. April 2020 wieder in Betrieb genommen. Das kündigte Wolfgang Merz von der Deutschen Bahn am Mittwoch in Magdeburg an. Hier hatte der Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt (NASA) die Bauvorhaben und den Zugfahrplan für das Jahr 2021 vorgestellt.