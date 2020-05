Wenn Herbert Aschhoff das riesige Kartoffellager betritt, blutet dem leidenschaftlichen Landwirt das Herz. "Wir haben hier noch mehr als 2.000 Tonnen Kartoffeln eingelagert", sagt der Betriebsleiter der Gutsverwaltung Wörbzig MDR SACHSEN-ANHALT. Dabei wären die Lager in normalen Zeiten eigentlich schon leer. In Corona-Zeiten ist aber nichts normal. "80 Prozent unserer Kartoffeln gehen in die Gastronomie, also an Imbissbuden auf Jahrmärkten, Volksfesten oder bei sportlichen Großveranstaltungen." Nichts davon findet statt.