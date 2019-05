Man habe angesichts der angekündigten Proteste Sorge – werde den Köthenern aber die Sicherheit geben, dass am Wochenende nichts passiere, so Hauschild. Der Oberbürgermeister appellierte an die Vernunft der Bürger. Es bringe nichts, seinen Unmut über das Urteil zum Ausdruck zu bringen. Die Justiz sei unabhängig und habe Vertrauen verdient.

Offenbar falsch ist eine auf Facebook kursierende Warnung der Hochschule Anhalt an die Studierenden vor Demonstrationen am Wochenende. Eine Sprecherin sagte MDR SACHSEN-ANHALT am Nachmittag: "Wir haben keine Warnung herausgegeben." In dem offiziell aussehenden Papier empfiehlt die Hochschulleitung am 19. Mai wegen potentiell gefährlicher Demonstrationen den Bereich Markt, Bahnhof und Karlsplatz zu meiden. Unterschrieben ist mit "Die Hochschulleitung". Das Papier ist aber offenbar eine Fälschung.