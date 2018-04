Verstöße gegen Tierschutzgesetz Ermittlungen gegen Betreiber von Schweinehochhaus

Die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau ermittelt gegen den Betreiber des sogenannten Schweinehochhauses in Maasdorf bei Köthen. Das hat Staatsanwalt Olaf Braun am Mittwoch bestätigt. "Die Ermittlungen stehen aber erst am Anfang. Ein Ende ist noch nicht absehbar", sagte er MDR SACHSEN-ANHALT. Es gehe um Verstöße gegen das Tierschutzgesetz.