Die Betreiber des Schweinehochhauses in Maasdorf bei Köthen müssen die Haltungsbedingungen der Tiere verbessern. Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat nach einer unangekündigten Kontrolle eine Ordnungsverfügung erlassen. Ein Sprecher teilte mit, bei der umfänglichen Kontrolle des Gesamtbestandes seien Mängel in der Haltung festgestellt worden. Auch der Umgang mit kranken Tieren, die Hygiene und die Dokumentation seien nicht in Ordnung.

Tierschützer hatten in dieser Woche Videomaterial veröffentlicht, das mit versteckten Kameras in dem Schweinehochhaus gefilmt wurde. Die Aktivisten werfen dem Betreiber vor, dass die Schweine in der Anlage getreten und geschlagen würden. In dem Schweinehochhaus in Maasdorf werden auf sechs Etagen etwa 3.000 Tiere gehalten.