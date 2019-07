Ortswechsel. Einige Häuser weiter sitzt Werner Seidel an seinem Schreibtisch. Seidel, ein kleingewachsener Mann mit runder Brille, brennt für Diebzig. Um zu dieser Erkenntnis zu gelangen, dauert es nur wenige Minuten. Der Reporter hat noch gar keine Frage gestellt, da erzählt Seidel schon vom letzten Arbeitseinsatz hier, als sie gemeinsam Baumstämme ins Dorf geschleppt und Sitzbänke am Dorfteich gebaut haben. In Eigeninitiative natürlich, die Gemeindekassen sind ja leer.

Neue Bänke am Dorfteich in Diebzig: "Die Dinge selbst anpacken" Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer Werner Seidel ist hier der Ortsbürgermeister. Vor zwei Jahren, der alte Ortschaftsrat war gerade zurückgetreten, gründeten ein paar Diebziger die Wählergemeinschaft "Wir für Diebzig", sie wurden der neue Ortschaftsrat. Seidel sagt, dass sie nicht von der Gemeinde "zwangsverwaltet" werden wollten. Bei der Wahl zum Ortsbürgermeister hat er schließlich die meisten Stimmen bekommen. "Wie das passiert ist, weiß ich auch nicht."



Vermutlich liegt es an der Leidenschaft, mit der Seidel ans Werk geht. Wenn er erst einmal begonnen hat, über "sein" Diebzig zu sprechen, ist er so schnell nicht zu bremsen. Seidel hält zwei Kugelschreiber in der Hand, als er von den Folgern des Hochwassers 2013 berichtet. Auch Diebzig war damals in weiten Teilen regelrecht abgesoffen. Einige Zeit später sollten Neubauten per Flächennutzungsplan verboten werden. Zu gefährlich in einem Überflutungsgebiet, hieß es.

Die Diebziger wollten das nicht hinnehmen. "Wir haben drei, vier Baugebiete. Wenn da nicht gebaut werden darf, wäre das Dorf ausgestorben", sagt Werner Seidel, inzwischen hält er drei Kugelschreiber in den Händen.

Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer Mein Rat an die Landesregierung Werner Seidel, Ortsbürgermeister von Diebzig (parteilos, Wählergemeinschaft "Wir für Diebzig"): "Ich wünsche mir, dass in der Kommunalverfassung die Rechte der Ortsbürgermeister und Ortschaftsräte erweitert werden – sodass wir zum Beispiel eigene Finanzen haben. Dass wir nicht überall um Geld betteln und uns anhören müssen: Wir sind verschuldet und in der Haushaltskonsolidierung. Wir sind juristisch der Gemeinde Osternienburg untergeordnet, das ist ja auch richtig und akzeptabel. Wir wollen den Kompromiss und die Zusammenarbeit mit der Verwaltung. Aber: Wir wollen über eigene Mittel mitentscheiden können."

Bei der Kommunalwahl im Mai dieses Jahres wurde Seidel als Diebziger Ortsbürgermeister wiedergewählt. Er bekam 193 Stimmen. Eine sehr ordentliche Bilanz, wenn man bedenkt, dass von den insgesamt 236 Einwohnern in Diebzig um die 20 Kinder sind und noch nicht wählen dürfen.

Es gibt in Sachsen-Anhalt viele Kommunalpolitiker, die sich so leidenschaftlich für ihre Heimat einsetzen, wie Werner Seidel das tut. Über den Ortsbürgermeister wird von manchen nicht ohne Grund anerkennend gesagt, dass er eine "Kanone" sei. Das Besondere in Diebzig: Hier mischt sich das Engagement des Ortsbürgermeisters mit den Ideen engagierter Dorfbewohner. Ideen wie der geplante Tag des offenen Dorfs im September sind die Folge. Da wollen die Diebziger zeigen, was in ihrem Dorf steckt.

Diebzig und der Zusammenhalt

Auch in Diebzig funktioniert vieles über den Zusammenhalt im Dorf. Nicht jeder hier schwärmt zwar so von der Dorfgemeinschaft, wie Werner Seidel das tut. Trotzdem: Wenn irgendwo angepackt oder sauber gemacht werden muss, dann lässt sich ein fester Kern an Diebzigern nicht zwei Mal bitten. Neulich erst waren 40 Leute zum Arbeitseinsatz gekommen, um im angrenzenden Wald eine provisorische Brücke für Wanderer zu bauen. Die alte war beim Hochwasser 2013 weggeschwemmt worden.

Werner Seidel sagt auf die Frage, warum ihm Eigeninitiative so wichtig ist: "Was man selber schafft, das macht man nicht kaputt." Zum Tag des offenen Dorfes dürfen Besucher sich sicher sein: Die Diebziger, sie werden ihr Dorf herausgeputzt haben.

Bildrechte: MDR/Jörn Rettig Über Luca Deutschländer Luca Deutschländer arbeitet seit Januar 2016 bei MDR SACHSEN-ANHALT – in der Online-Redaktion und im Hörfunk. Seine Schwerpunkte sind Themen aus Politik und Gesellschaft. Bevor er zu MDR SACHSEN-ANHALT kam, hat der gebürtige Hesse bei der Hessischen/Niedersächsischen Allgemeine in Kassel gearbeitet. Während des Journalistik-Studiums in Magdeburg Praktika bei dpa, Hessischem Rundfunk, Süddeutsche.de und dem Kindermagazin "Dein Spiegel". Seine Lieblingsorte in Sachsen-Anhalt sind das Schleinufer in Magdeburg und der Saaleradweg – besonders rund um Naumburg. In seiner Freizeit steht er mit Leidenschaft auf der Theaterbühne.