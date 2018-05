Keine Steckdosen, wenig Platz für Fahrräder und Kinderwagen – im Schienenersatzverkehr kommt es zu Einschränkungen. Bildrechte: IMAGO

Hintergrund der Sperrung sind gleich mehrere Bauarbeiten entlang der Trasse. So muss laut Bahn die zweigleisige Strecke zwischen Gommern und Güterglück sowie zwischen Trebnitz, Zerbst und Rodleben erneuert werden – insgesamt 22 Kilometer Gleise. In Biederitz, Königsborn und Gommern werden zudem 19 neue Weichen eingebaut.



Auch an einigen Bahnhöfen stehen Veränderungen an: So will die Bahn bei Lübs die Bahnsteige erneuern und ein neues Wetterschutzhaus bauen. Die Station Wahlitz soll eine neue Beleuchtung erhalten. Der ehemalige Kreuzungs- und Turmbahnhof Güterglück wird auf einen Bahnsteig reduziert. Der marode Personentunnel der Station soll verschwinden. Damit fahren ab dem 23. Juni die Regionalzüge Güterglück nur noch über den Hausbahnsteig 1 an, was den Bahnhof barrierefrei macht.