Tierpark Köthen Mitarbeiter hat Tigerangriff selbst verursacht

Der von einem Tiger verletzte Mitarbeiter des Tierparks in Köthen ist aus Sicht des Landesamts für Verbraucherschutz selbst für den Unfall verantwortlich. Das hat der Behörde zufolge die Prüfung des Falls ergeben. Ein Sprecher sagte, es habe keine Mängel beim Arbeitsschutz gegeben. Der Zoo habe alle Vorschriften bei der Haltung der Raubkatzen eingehalten. Deswegen sei von einem Fehlverhalten des Mitarbeiters auszugehen.

Vergangenen Donnerstag war ein 19 Jahre alter, externer Mitarbeiter von einem Tiger schwer verletzt worden. Er hatte sich dem Tiger-Gehege zum Füttern genähert. Ein Tier hatte den Mann durch den Zaun geschlagen und dabei so schwer verletzt, dass er in eine Spezialklinik kam. Dem Zoo zufolge schwebt der junge Mann aber nicht in Lebensgefahr.