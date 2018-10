Im Tierpark in Köthen ist ein Mitarbeiter von einem Tiger schwer verletzt worden. Ein Polizeisprecher sagte am Freitag, dass der 19-Jährige mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik gebracht worden sei. Lebensgefahr bestehe aber nicht. Die Raubkatze hatte den Angaben zufolge bei einer Fütterung durch den Zaun des Geheges geschlagen und den Mann getroffen. Der Tierpark schreibt dagegen, der Mann sei aus noch unbekannten Gründen zum Gehege gegangen. Der Vorfall hat sich bereits am Donnerstagnachmittag ereignet.