Zugunglück bei Köthen Weiter Behinderungen auf Bahnstrecke Magdeburg-Halle

Ein IC ist am Donnerstagabend bei an einem Bahnübergang bei Köthen mit einem Lastwagen zusammengestoßen. Der Lkw-Fahrer sei dabei ums Leben gekommen, teilte die Polizei in der Nacht zum Freitag mit. Der Lokführer und ein weiterer Bahn-Mitarbeiter erlitten leichte Verletzungen. 50 Bahnfahrgäste seien unverletzt geblieben. Sie konnten in Sicherheit gebracht worden.