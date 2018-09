Bernburger Innenstadt Ursache für Rattenplage gefunden

Die Ursache für die Rattenplage in der Innenstadt von Bernburg ist offenbar geklärt. Wie MDR SACHSEN-ANHALT vom Abwasserzweckverband erfahren hat, wurden bei einer Untersuchung der Kanalisation mit einer Kamera rund 20 defekte Hausanschlüsse entdeckt. Durch sie waren die Tiere an die Oberfläche gelangt.

Der Abwasserzweckverband will die zum Teil stillgelegten und defekten Anschlüsse nun reparieren und so die Schlupflöcher der Ratten schließen. Außerdem sollen in den kommenden Wochen gezielt Köder ausgelegt werden, um die Nager zu bekämpfen.

Die geschätzt 60 Ratten hatten in der Bernburger Innenstadt in den vergangenen Wochen deutliche Spuren hinterlassen. An einigen Gebäuden hatten sie den Boden unterhöhlt und sich durch die Dämmung der Hauswand gefressen. Der Abwasserzweckverband hatte deshalb bereits vor einiger Zeit appelliert, keine Essensreste in der Toilette herunterzuspülen.