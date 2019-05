Noch am letzten Verhandlungstag, am vergangenen Dienstag, hatten die Verteidiger der Angeklagten in ihren Plädoyers den Freispruch vom Vorwurf der Körperverletzung mit Todesfolge gefordert. Sie wiesen auf die zum Teil widersprüchlichen Zeugenaussagen hin, vor allem in Bezug auf die Heftigkeit der Schläge. Das Ofer habe keine erheblichen Verletzungen gehabt, das hätten die Sachverständigen deutlich gemacht. Die Verteidiger meinen, man könne die beiden aus Afghanistan stammenden Männer nicht für den Tod den Kötheners verantwortlich machen. Sie hätten nicht mit der Herzerkrankung des 22-Jährigen und den schwerwiegenden Folgen des Angriffs rechnen können.