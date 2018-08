Nach tödlichem Bahn-Unfall bei Köthen Noch immer Verspätungen zwischen Magdeburg und Halle

Nach dem tödlichen Unfall an einem Bahnübergang im Landkreis Anhalt-Bitterfeld ist zwischen Calbe (Saale) und Köthen ein Gleis wieder für den Bahnverkehr freigegeben worden. Das hat die Deutsche Bahn am Samstagmorgen mitgeteilt. Wer zwischen Magdeburg und Halle mit der Regionalbahn fährt, muss sich demnach aber weiter auf Verspätungen einstellen.

Züge des Fernverkehrs würden noch immer umgeleitet, teilte die Bahn weiter mit. Betroffen seien die Verbindungen zwischen Dresden und Köln und umgekehrt sowie in beiden Richtungen zwischen Leipzig und Norddeich-Mole. Wegen der Umleitungen werden die Bahnhöfe in Schönebeck, Halle, Köthen und Leipzig/Halle Flughafen nicht von den genannten Linien angefahren. Laut Bahn sind in Bitterfeld und Dessau Ersatzhaltestellen eingerichtet worden. Fahrgäste müssen mit Verspätungen von rund 15 Minuten rechnen. Die Züge werden den Angaben zufolge noch den kompletten Samstag über umgeleitet.