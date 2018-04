Am 4. April ist Thomas Meixner auf seinem Rad in ein neues Abenteuer gestartet. Das neue Reiseziel: China. Bildrechte: MDR/Susanne Reh

Am 1. Mai 1998 habe ich Thomas Meixner das erste Mal verabschiedet. Da ist er 33 Jahre jung gewesen. Er hatte gerade seinen Job als Fahrradmechaniker gekündigt, um die Welt zu bereisen. Drei Jahre, sieben Monate und zwei Tage war er unterwegs. Quer durch Asien, Australien und einmal durch den amerikanischen Kontinent. Und das alles mit ein und demselben Fahrrad – seiner "Elsa".

Seit zwanzig Jahren reist Thomas Meixner auf seinem Fahrrad durch die Welt. Bildrechte: Thomas Meixner Der mächtige Ural, die Chinesische Mauer, das Basislager am Mount Everest, die Millionenstadt Kalkutta und die Golden Gate Brücke in San Francisco sind nur einige der unzähligen spannenden Stationen auf Meixners Weltreise. Ganz allein nur mit seinem Fahrrad durchradelte der Mann aus Bitterfeld-Wolfen bereits alle fünf Kontinente. 100.000 Radkilometer standen am Ende auf seinem Tacho. Vier Mal zwangen ihn Krankheiten zum Pausieren, mehr als 100 Diafilme hat er damals verknipst. Heute kann jeder seine Reisen im Internet verfolgen. Auf Facebook oder auf seiner eigenen Homepage.

Der Durst nach Fernweh

Lange hielt es den gebürtigen Wolfener nach seiner Weltreise allerdings nicht auf dem heimischen Sofa. Schon fünf Monate nach seiner Rückkehr sattelte er im April 2002 erneut seine "Else". Diesmal ging es durch Europa, Richtung Norden ans Nordkap. Das sind schlappe 8.000 Kilometer – genau das Richtige für drei Monate Sommerurlaub.

Tausende Kilometer hat Meixner auf seinem Rad zurückgelegt – mitgenommen wird nur das, was drauf passt. Bildrechte: MDR/Susanne Reh Es folgten "kürzere" Touren: 2003 eine Reise durch die Weiten der Mongolei. 2005 eine Radreise nach Stockholm und zurück. Danach wollte der Abenteurer eigentlich sesshaft werden, wollte sich bei verschiedenen Reiseunternehmen als Tour-Guide, also als Reiseleiter für Abenteuertouren, bewerben. Daraus wurde nichts. Am 5. Mai 2006 verabschiedete ich ihn erneut. Mit dem Fahrrad machte sich der Weltenbummler diesmal auf die Reise nach Südafrika. 69 Kilogramm Gepäck hat er damals für die 30.000 Kilometer Strecke dabei. 15 Monate war er unterwegs, radelte durch 25 Länder. 2010 ging es nach Sibirien. Der Sommer 2012 gehörte noch einmal dem Nordwesten Europas: durch Deutschland, Dänemark, Faröer-Inseln und schließlich durch Island. Zwischendurch schrieb Meixner Bücher, hielt Dia-Vorträge über seine Reisen – fast in ganz Deutschland. Allein im vergangenen Jahr hatte der Radsportler 50 Vorträge gehalten.

Angetrieben von der Neugier

Oft bin ich staunend dabei, wenn er von den schönen aber auch strapaziösen Erlebnissen seiner Touren erzählt. Es ist die Neugier, die den mittlerweile 52-Jährigen antreibt, aber auch das Entdecken, die Spannung, was hinter der nächsten Kurve kommt. Und man lerne, sagt er immer wieder, dass es im Leben immer weiter geht, dass es für alles eine Lösung gibt. "Das hält im Kopf flexibel", sagt der Weltenbummler.

Ein Leben voller Abenteuer

Und auch wenn er meist allein auf Tour ist, einsam sei er nie, so Meixner. Überall treffe er Leute, mit denen er ins Gespräch kommt. Einer habe ihm das Leben gerettet, als er in Indien schwer an Fieber erkrankt ist. Drei Männer kamen ihm zu Hilfe, als er in Venezuela mit einem Maschinengewehr bedroht und überfallen wurde. Einmal saß er unfreiwillig im Gefängnis. Er hatte Begegnungen mit Bären und Spinnen, habe eine Echse aus einer Cola-Dose befreit. Eine große Gefahr seien die Mücken in den Tropen, die Krankheiten übertragen, so Meixner. Seine Abreisen haben mittlerweile fast Tradition – viele Wolfener kommen vorbei, um sich zu verabschieden. Bildrechte: MDR/Susanne Reh

Doch die größte Lebensgefahr sei der Straßenverkehr in den Großstädten in Asien. Ein Moment der Unachtsamkeit könne das Leben kosten. Nebenbei habe er viele Rekorde aufgestellt. Unter anderem den Rekord im "Nicht-Duschen". In der Mongolei war das 21 Tage lang.

Der Weltenbummler reist wieder

Nun geht es wieder los für den Weltenbummler: die zehnte große Tour in 20 Jahren. Bis September wird sich Meixner mit seinem Rad auf die Route der Seidenstraße begeben – die mehr als 2.000 Jahre alte Handelsstraße, die die alte chinesische Kaiserstadt Xi'an mit dem Mittelmeerraum verbunden hat.

Er freue sich auf das ursprüngliche, urige, einfache Leben in Ländern wie Turkmenistan, Usbekistan und Kirgistan. Zunächst geht es für ihn aber durch Tschechien, Ungarn und Bulgarien bis in die Türkei. In Istanbul, dem früheren Konstantinopel, beginnt die eigentliche Fahrt quer durch die Türkei, weiter durch Georgien und Aserbaidschan. Von der Hauptstadt Baku aus geht es per Fähre über das Kaspische Meer nach Turkmenistan. Für den 17. September ist der Rückflug geplant, rechtzeitig, um zu Hause zwei Tage später seinen 53. Geburtstag zu feiern.

Auch die jüngere Generation ünterstützt ihn, obwohl sie den Anfang seiner Karriere nicht miterlebt haben. Bildrechte: MDR/Susanne Reh

