Beliebte Diskothek "Beatclub" in Dessau schließt zum Jahresende

Der "Beatclub" in Dessau schließt zum Jahresende. Wie die Betreiber Heiligabend mitteilten, war der finanzielle Druck "am Ende nicht mehr zu stemmen". Man habe in den vergangenen drei Jahren versucht, ein Konzepts abseits des Gewöhnlichen umzusetzen. Die Folge: finanzielle Sorgen, die eine Schließung unumgänglich machten, hieß es weiter.