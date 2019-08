Die Angler aus Zerbst kümmern sich um die Fische in der Nuthe. Bildrechte: MDR/Martin Krause

Und ohne die Angler gäbe es kaum noch Fische, sagt Saar. Der Zerbster Anglerverein zählt etwa 430 Mitglieder. Sie setzen zum Beispiel jedes Jahr Tausende Minifische aus. Kleine Aale, Forellen, Zander, aber auch Karauschen und Äschen. Knapp 5.000 Euro bezahlen die Angler dafür aus der eigenen Kasse. Jedes Jahr, so Saar.



Die Zerbster Petrijünger kümmern sich zudem um bedrohte Arten. Fische, die auf der roten Liste stehen, wie die Mühlkoppe, das Bachneunauge, Schmerlen und Schlammpeitzger. "Wir bauen den Fischen in der Nuthe künstliche Unterstände, legen Feldsteine ins Flussbett, damit sich die seltenen Fische verstecken können", erklärt Saar. Nicht zuletzt ist es auch dem Engagement der Zerbster Angler zu verdanken, dass Wanderfische wie der Lachs langsam wieder heimisch werden in der Nuthe. "Von PETA hat uns noch keiner beim Aussetzen oder Pflegen der Fische geholfen", so der Gewässerwart.