In ihrer Begrüßungsrede hat Ulrike Struwe darauf verwiesen, dass sich die Schülerinnen am besten auch praktisch in der Arbeitswelt ausprobieren sollten. Dafür nannte sie den Girlsday am 26. März 2020, der beispielsweise in Köthen stattfindet. Außerdem haben einige Hochschulen, wie die in Merseburg, in der Ferienzeit Angebote für Schülerinnen. Zusätzlich befindet sich auf der "Komm mach MINT"-Homepage eine Landkarte, auf der viele Projekte eingezeichnet sind – so auch für Sachen-Anhalt.