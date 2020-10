Philip Wolschendorf drückt einen Knopf. Und schon setzt sich der "Shaker" in Bewegung. An einem Metallgestänge wird ein containergroßer Kasten so richtig durchgeschüttelt. "Wir können das komplette Fahrzeugverhalten hier simulieren, von der Autobahn bis zur Schotterpiste", sagt der FEV-Mitarbeiter.

Batterien, mehr als eine Tonne schwer, werden hier ausgiebig geprüft. Wolschendorf bestimmt von außen die Faktoren. Die Temperaturen beispielsweise. "Wir testen von maximalen Frostgraden in Sibirien bis zur sengenden Hitze der Sahara." Computer überprüfen, wie Fahrzeugbatterien unter Extrembedingungen reagieren.

70 verschiedene Prüfstände

Der Shaker ist dabei nur eine Station im neuen FEV-Testzentrum im Kreis Anhalt-Bitterfeld. In der 250 Meter langen Halle mit Schrägdach gibt es fast 70 verschiedene Prüfstände. Darunter auch vier sogenannte "Bunker". Hier werden Hochvoltbatterien der Fahrzeugindustrie absichtlich in Brand gesetzt, mit enormer Kraft verformt, aus großer Höhe fallengelassen oder mit Metallnägeln zerstört. Michel Ode überwacht die Experimente. "Wir bringen die Batterien hier an ihre Grenzen und darüber hinaus." Keine Batterie überlebt das. Aber nur so erlangen die FEV-Tester wichtige Erkenntnisse.

Auftraggeber lassen Produkte für die Zulassung testen

Geprüft wird im Auftrag von Elektrofahrzeugherstellern und Batteriezulieferern. Sie brauchen die Zertifikate für die Zulassung ihrer Produkte. Dabei geht es in erster Linie natürlich um Sicherheit. "Wir versuchen einen Unfall abzubilden, ohne dabei Insassen zu gefährden", erklärt FEV-Geschäftsführer Hannes Sonntag.

Getestet wird in Sandersdorf-Brehna aber auch, dass Batterien selbst unter extremen Umweltbedingungen nicht aufgeben. Und es geht um Dauerhaltbarkeit. "Wir sichern ab, dass es keine Ausfälle unter 250.000 Kilometern Lebensdauer gibt", so Sonntag. Was eine Batterie in zehn Jahren durchmacht, können die FEV-Experten in wenigen Tagen prüfen. Die nötige Energie könne dank einer 12.000 Quadratmeter großen Photovoltaikanlage auf dem Dach fast vollständig über erneuerbaren Strom gewonnen werden, so der Geschäftsführer.

Hannes Sonntag Bildrechte: MDR/Martin Krause Alle namhaften Automobilhersteller lassen hier testen. FEV-Geschäftsführer Hannes Sonntag