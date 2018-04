Ungewöhnliches Hobby Bürgermeister aus Werdershausen züchtet Heuschrecken

Viel dran ist an so einer Heuschrecke allerdings nicht. "Eine Heuschrecke wiegt etwa zwei Gramm. Wenn sie ein 100 Gramm Steak ersetzen wollen, bräuchten Sie also um die 50 Stück. Und das würden Sie aus Kostengründen schon nicht machen, denn eine Heuschrecke kostet 30 Cent. Da müssten Sie für ein Essen also um die 15 Euro zahlen", rechnet Breitschuh vor. Er geht davon aus, dass die Heuschrecken eher als Snack oder Vorspeise auf den Teller kommen.