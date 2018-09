Einschätzung zu Köthen Erst friedlich, dann kippte Stimmung

Rund 2.500 Menschen haben am Sonntagabend in Köthen am Trauermarsch für einen 22-Jährigen teilgenommen. Er war in der Nacht zum Sonntag an "akutem Herzversagen" gestorben. Zuvor war er mit zwei Afghanen aneinandergeraten. Für den Trauermarsch war in der rechten Szene mobilisiert worden. MDR-Politikredakteur Karsten Kiesant war am Sonntagabend in Köthen dabei und ordnet die Geschehnisse ein.