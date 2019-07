Bitterfeld hatte zu DDR-Zeiten den unrühmlichen Ruf als dreckigste Stadt Europas. Die Feinstaubbelastung war durch den Braunkohleabbau und die Kohlebrikett-Produktion enorm. Die Rückstände sind in Mulde und Elbe abgeführt worden. Seit der Wende sind etwa eine Milliarde Euro in Umweltmaßnahmen in Bitterfeld-Wolfen geflossen. Das Ende der Kohleproduktion und die Umstellung der Chemiebetriebe verbesserte die Luftsituation. Eine Gemeinschaftskläranlage löste ab 1994 das Abwasserproblem. Doch ein Problem besteht bis heute: die extreme Belastung des Grundwassers.

Zu DDR-Zeiten sind giftige Stoffe wie Chlorbenzole, DDT oder Schwefelsäure in Restlöcher und Tümpel gekippt worden. Allein in der Grube Antonie sind es 600.000 Tonnen, in Tiefen bis zu 20 Meter. Die Schadstoffe liegen dort schon seit Jahrzehnten. Aus der Grube sickern sie ins Grundwasser. Das Grundwasser nimmt die Schadstoffe auf und fließt mit ihnen ab. In Bitterfeld-Wolfen gibt es Dutzende ähnlicher Stellen.