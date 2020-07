In Thalheim soll die nächste Generation von Photovoltaik-Anlagen entwickelt werden. (Archivbild) Bildrechte: dpa

Mit der Investition unterstreicht Q Cells auch in der Corona-Krise seinen Anspruch, in Deutschland marktführende Solartechnologie zu entwickeln. Laut dem Firmensprecher am Standort Thalheim, Jochen Endle, ist die Corona-Krise zwar auch an Hanwha-Q Cells nicht spurlos vorübergegangen, man hat sie aber bisher meistern können. Die Nachfrage nach Solarprodukten in Deutschland sei stabil, Sorgen bereite dagegen der US-Markt.



Q Cells gehört zum südkoreanischen Hanwha-Konzern und beschäftigt laut eigenen Angaben in Thalheim 460 Mitarbeiter. An dem Standort wird an den Solarzellen der Zukunft geforscht – diese sollen rohstoffarm und hocheffizient sein.