Wenn Abwasser in Kläranlagen behandelt wird, entsteht Klärschlamm. Klärschlamm ist also das Produkt, das am Ende in einer Kläranlage übrig bleibt. Dieser Schlamm enthält den wichtigen Rohstoff Phosphor. Weil der nach Angaben der Firma Klärschlammrecycling Bitterfeld-Wolfen endlich ist, soll die geplante Verwertungsanlage im Chemiepark genau diesen Rohstoff zurück in den Stoffkreislauf führen. Nach Angaben des Bundesumweltministeriums ist Phosphor für die Herstellung von Düngemitteln unersetzlich. Seit dem 26. Mai 2014 werde Phosphor von der Europäischen Union als "kritischer Rohstoff" geführt. Dass heißt, es ist ein Rohstoff "mit hohem Versorgungsrisiko und großer wirtschaftlicher Bedeutung".