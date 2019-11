Tod eines 22-Jährigen in Köthen Bürgermeister Hauschild mahnt erneut zu Besonnenheit

Köthens Oberbürgermeister Bernd Hauschild (SPD) hat sich nach dem tödlichen Streit zwischen zwei Männergruppen erschrocken gezeigt über Gewaltaufrufe bei den anschließenden Protesten am Sonntagabend. Der SPD-Politiker sagte MDR AKTUELL, noch am Abend hätte er mit demokratischen Kräften im Rathaus zusammengesessen und beschlossen, nicht voreilig und übermäßig zu reagieren.

Hauschild hatte gemeinsam mit rund 300 Köthenern am Nachmittag an einem Gedenkgottesdienst teilgenommen. Beim Trauermarsch sei er nicht dabei gewesen, da die Polizei davor gewarnt habe, so der Bürgermeister. Zudem hatte er am Sonntag auf Facebook ausdrücklich von einer Teilnahme abgeraten, da für ihn in der rechten Szene mobilisiert worden war. Er hätte außerdem Informationen gehabt, dass gewaltbereite Gruppen von außerhalb Köthens teilnehmen wollten.