Staatsanwaltschaft und Polizei 22-Jähriger in Köthen gewaltsam ums Leben gekommen

In Köthen ist in der Nacht zu Sonntag ein 22-Jähriger gewaltsam ums Leben gekommen. Das haben Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag in einer gemeinsamen Pressemitteilung erklärt. Demnach sind zwei Männer aus Afghanistan vorläufig festgenommen worden – wegen des Anfangsverdachts eines Tötungsdelikts.