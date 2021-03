Arzneimittel-Produzent Mibe aus Brehna im Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat seine Kapazitäten bei der Herstellung des Corona-Impfstoffs für Biontech nahezu ausgeschöpft. Firmenchef Hans-Georg Feldmeier sagte MDR SACHSEN-ANHALT, mit der neuen Produktionslinie könne das Unternehmen etwa 6.000 Fläschchen pro Stunde mit dem Wirkstoff abfüllen. Damit habe das Werk in Brehna die Kapazitäten weitgehend ausgeschöpft.

Man werde die Produktion über das, was ursprünglich zugesagt wurde, weiter erhöhen, sagte Feldmeier. Biontech selbst habe darüber informiert, dass für Europa 75 Millionen zusätzliche Impfdosen produziert werden sollen. Davon bekomme Deutschland den entsprechenden Anteil.

Wir werden die Impfstoffproduktion über das, was ursprünglich zugesagt wurde, erhöhen. Biontech selbst hat darüber informiert, dass für Europa 75 Millionen zusätzliche Impfdosen produziert werden sollen. Bisher läuft alles sehr gut nach Plan. Davon bekommt Deutschland den entsprechenden Anteil.

Mibe bekommt den Wirkstoff von Biontech geliefert. Dieser wird im Werk im Kreis Anhalt-Bitterfeld in einem speziellen Verfahren aufgearbeitet, abgefüllt und in alle Welt geliefert. Technologisch sei es eine besondere Herausforderung die mRNA, ohne dass sie an therapeutischer Wirkung verliere, mit den sogenannten Lipiden zu vereinigen, erklärt Feldmeier.