Millionen-Investition Sandersdorf-Brehna bekommt hochmoderne Papierfabrik

In Sandersdorf-Brehna im Landkreis Anhalt-Bitterfeld soll eine große Papierfabrik entstehen. Wie das Wirtschaftsministerium am Mittwoch mitteilte, will ein Unternehmen aus Rheinland-Pfalz dafür 375 Millionen Euro investieren. Entstehen sollen dadurch 140 neue Arbeitsplätze.