Mit einem lauten Freudenschrei stürzt sich Sophie in die Wellen. "Das ist voll der Adrenalinkick", ruft die 29-Jährige vom Wasser. Die sportliche Frau trägt einen engen Neoprenanzug und Schwimmweste, unter dem Helm flattern ihre langen blonden Haare hervor, als sie auf ihren Brett förmlich über den Goitzschesee fliegt. "Ich liebe die Geschwindigkeit, es ist ein Actionsport".

Seit zehn Jahren ist Sophie begeisterte Wakeboarderin. Sie ist extra aus Leipzig gekommen und schwärmt: "Die Goitzsche ist fantastisch und die Anlage in Pouch genial."

Betreiber Jung: "Wer will, kann richtig abheben"

Die Wakeboad-Anlage zieht die Sportler in einer langen Runde übers Wasser. Bildrechte: MDR/Martin Krause Die Anlage funktioniert wie ein Skilift: Die Wassersportler halten sich an einem Haken fest und werden damit eine knapp 700 Meter lange Runde über die Wellen gezogen. Immerhin mit Tempo 30, erzählt Niklas Jung, Bertreiber der Wakeboardanlage auf der Halbinsel in Pouch. Eine dreiviertel Million Euro sind in das Projekt investiert worden. "Wir haben auf dem Rundkurs mehrere Rampen installiert. Wer will, kann da richtig abheben".



Und die Könner heben ab. Victoria etwa. Die 25-Jährige fährt furchtlos auf eine Schanze zu: "In die Knie gehen, abspringen, Kopf in Nacken und drehen", sagt die sympathische Frau aus Norddeutschland und zeigt einen spektakulären Rückwärtssalto – als sei es das Einfachste auf der Welt.

Ursprünge in den USA

Wakeboarding kommt ursprünglich aus Amerika. Bereits in den 1980er Jahren haben sich in den USA junge Surfer bei Windstille von Motorbooten übers Wasser ziehen lassen. Inzwischen ist Wakeboardfahren weltweit bekannt und findet auch in Deutschland immer mehr Anhänger. Es gibt auch große internationale Meisterschaften.

Aber nicht nur Profis, auch Anfänger haben durchaus Spaß auf dem Wasser. "Das Gefühl ist mega-cool", sprudelt es aus Manuel hervor. Der 13-Jährige kommt aus Mannheim, verbringt mit seiner Familie die Ferien an der Goitzsche. Der aufgeweckte Junge wollte die Anlage in Pouch unbedingt testen. "Es kribbelt im ganzen Körper, der Wind weht frisch um die Nase, wenn man so schnell über das Wasser brettert." Schon nach ein paar Runden legt sich der Schüler geschickt in die Kurven, das Wasser spritzt fast bis zum Steg.

"Anstregend, aber entspannend"

Vom Seeufer aus lässt es sich den Wakeboardern gut vom Liegstuhl aus zuschauen. Bildrechte: MDR/Martin Krause Wer selbst nicht so viel Mut hat, kann es sich am feinen Sandstrand auf einer Liege bequem machen. Von hier aus lassen sich die Wellensurfer auf dem Goitzschesee hervorragend beobachten. "Es ist traumhaft", sagt David. Der 37-Jährige ist regelmäßig hier. "Ich kann den Stress von der Arbeit total vergessen und abschalten." Der Arzt aus Leipzig schaut gern anderen Sportlern zu, noch lieber aber fährt er selbst. "Ich probiere auf dem Wasser immer wieder neue Dinge aus, es ist anstrengend, aber unglaublich entspannend".