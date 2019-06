Für den Tod eines 18-jährigen Besuchers des Musikfestivals SPUTNIK SPRING BREAK ist übermäßiger Alkoholkonsum die Ursache gewesen. Das teilte der Dessauer Staatsanwalt Frank Pieper MDR SACHSEN-ANHALT am Mittwoch mit. Wie viel Alkohol der Jugendliche getrunken hat, sei unklar. Dazu solle es weitere Untersuchungen geben, sagte Pieper.

Der 18-Jährige war in der Nacht zum Donnerstag vergangener Woche auf der Halbinsel Pouch im Landkreis Anhalt-Bitterfeld gestorben. Wie die Polizei in Dessau-Roßlau MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, war es dem jungen Mann in der Nacht zusehends schlechter gegangen. Mitarbeiter des Rettungsdienstes hatten noch versucht, den 18-Jährigen zu reanimieren. Das war jedoch erfolglos. Er starb vor Ort.