An diesem Wochenende feiert die evangelische Landeskirche Anhalt den Geburtstag Philipp von Zesens. Der wurde, vorerst noch ohne Adelstitel, am 8. Oktober 1619 in dem kleinen Dorf Priorau bei Dessau geboren, als Sohn des Pfarrers. Mit 16 wechselte der sprachgewandte Junge an das Gymnasium nach Halle und studierte später in Wittenberg. Dann aber fand Philipp Zesen keine Anstellung und so wurde der junge Mann freiberuflicher Schriftsteller.