Großeinsatz für die Polizei in Köthen: Die Beamten rüsten sich für eine Demo, zu der am Nachmittag die rechte Szene aufgerufen hat. Zu der Kundgebung werden rund 1.000 Teilnehmer erwartet. Auftritte mehrerer rechtsextremer Bands waren im Vorfeld von den Behörden untersagt worden . Dieses Verbot wurde vom Verwaltungsgericht Halle bestätigt, allerdings erlaubte es die Kundgebung der rechten Szene auf dem Markt.

Auch Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) und Wissenschaftsminister Armin Willingmann (SPD) wollten urspünglich an der Veranstaltung teilnehmen. Die beiden Politiker werden nun beim Bürgerfest der Stadt Köthen am Tierpark erwartet. Auch mit diesem Fest soll für ein weltoffenes und tolerantes Sachsen-Anhalt geworben werden.

Seit drei Wochen gibt es in Köthen immer wieder rechtsgerichtete Demos mit Hunderten Rechtsextremisten und Proteste. Anlass ist der Tod eines 22-Jährigen. Er starb an einem Herzinfarkt, nachdem er sich in einen Streit mehrerer Afghanen eingeschaltet hatte und geschlagen worden war. Zwei Verdächtige sitzen in U-Haft.