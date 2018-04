Landgericht Dessau Ehefrau gesteht, Mann mit Obstmesser erstochen zu haben

Vor dem Landgericht Dessau-Roßlau hat eine 44-Jährige am Freitag gestanden, ihren Ehemann getötet zu haben. Die Frau legte vor Gericht ein umfassendes Geständnis ab. Währenddessen brach sie immer wieder in Tränen aus und entschuldigte sich. Sie sagte, dass sie ihren 48 Jahre alten Mann im Juli 2017 in einem Garten in Zörbig im Kreis Anhalt-Bitterfeld mit einem Obstmesser erstochen habe.