Bitterfeld Razzia bei mutmaßlichen Islamisten

Zunächst war nicht klar, ob es sich bei dem SEK-Einsatz am Donnerstag in Bitterfeld um Verdächtige aus der radikal-islamischen Szene handelte. Am Freitag kristallisierte sich dieser Fakt allerdings als wahrscheinlich heraus. In der kommenden Woche soll es weitere Informationen geben.