"Bei den Behörden bin ich immer wieder mit dem Kopf gegen die Wand gestoßen", sagt Doreen Heßler aus Loburg im Jerichower Land. Sie ist verzweifelt: Ihr Sohn Toni, der vor acht Jahren nach Argentinien ausgewandert ist, hatte Anfang Januar in seiner neuen Heimat einen Motorradunfall mit schlimmen Folgen. Die Reaktion des Auswärtigen Amts und die der deutschen Botschaft in Argentinien machen sie fassungslos. "Er ist alt genug und muss die Sachen selber klären, hat man mir immer wieder gesagt", meint die besorgte Mutter. Das Problem: Ihr Sohn Toni sei zum einen seit dem Motorrad-Unfall teilweise gelähmt. Zum anderen hat er die Sprache verloren – wegen eines Schlaganfalls kurz nach dem Unfall. "Wie soll er sich denn in diesem Zustand selbst um die ganzen Sachen kümmern", fragt Doreen Heßler. Toni sei noch immer deutscher Staatsbürger und deswegen hofft die Mutter auf Unterstützung von den Behörden. Die Antwort des Auswärtigen Amtes war jedoch ernüchternd für die Sachsen-Anhalterin. Am Ende eines Schreibens hieß es: "Sie helfen ihrem Sohn wirklich nicht, wenn Sie von Deutschland aus alle verrückt machen, im Gegenteil."

Toni mit seinem Sohn. Seine Mutter ist davon überzeugt, dass er ihm viel Kraft gibt. Bildrechte: privat

Nachdem Toni eine Woche im Krankenhaus medizinisch versorgt wurde, ist er mittlerweile wieder aus der Klinik entlassen wurden, erklärt Doreen Heßler. "Er ist wieder zu Hause bei seiner Frau und seinem Sohn", meint sie. Letzterer gebe ihm viel Kraft. Dankbar sei sie vor allem über Tonis Freunde vor Ort, die ihm und seiner Familie im Moment sehr viel helfen. Doreen selbst kann aufgrund ihrer gesundheitlichen Situation nicht nach Argentinien reisen. "Das ist so grausam, vor allem, weil ich nicht zu ihm kann", meint die Mutter. Eine Behandlung in Deutschland sei aber nicht möglich, da Toni hier keine Krankenversicherung mehr habe.



Die Ärzte in Argentinien glauben, dass Toni die deutsche Sprache wieder erlernen kann. Doch dafür braucht es eine weiterführende Behandlung und diese sei in Argentinien nicht durch die normale Krankenversicherung abgedeckt. "Eine Rehabilitation ist in Argentinien eine Privatleistung", erklärt Doreen Heßler. Da dies in Deutschland anders sei und ihr Sohn immer noch deutscher Staatsbürger ist, hat sie sich hilfesuchend an die Behörden gewandt. Doch hier hieß es, dass sich die Mutter nicht in medizinische Angelegenheiten ihres Sohnes einmischen solle, er sei schließlich volljährig.. In einer Antwort per Mail heißt es: "Ihr Sohn ist seit Langem volljährig, das sind alles seine eigenen Entscheidungen, die er auch während der Krankheit und nach seiner Genesung durchaus selbst treffen kann." Das Schreiben liegt MDR SACHSEN-ANHALT vor.

Eine Antwort, die Doreen Heßler fassungslos macht. "Ich will doch nur meinem Jungen helfen", meint sie. Toni selbst könne all das im Moment nicht regeln, sagt seine Mutter. Dafür sei sein Zustand zu schlecht.“