Fördermittel Land will Neustart im "Solar Valley" unterstützen

Meyer Burger plant parallel auch im sächsischen Freiberg Solar-Technik herzustellen. Produktionsstart unter den Dächern der ehemaligen Fertigungsstätten in Freiberg und Bitterfeld-Wolfen soll im ersten Halbjahr 2021 sein. Mehr als 3.000 Arbeitsplätze sollen langfristig an beiden Standorten entstehen. Das Unternehmen Meyer Burger – bisher Maschinenbauer – will künftig Solaranlagen für Dächer, aber auch für kleinere Kraftwerke bauen. Es sind Investitionen von bis zu einer Milliarde Euro geplant.