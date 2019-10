1999: Anfang

Drei Ingenieure – und Atomkraftgegner – aus Berlin-Kreuzberg, Reiner Lemoine, Holger Feist und Paul Grunow, und Geschäftsführer Anton Milner kommen nach Thalheim, einen Stadtteil von Bitterfeld-Wolfen. Im Gepäck haben sie eine Geschäftsidee: Mit etwa 40 Mitarbeitern wollen sie Solarzellen produzieren. Für den Aufbau ihres Unternehmens Q-Cells benötigen sie allerdings Startkapital, genauer gesagt etwa zwölf Millionen Euro.

Der damalige Bürgermeister Thalheims, Manfred Kressin, sagt über das erste Treffen mit den Berliner Unternehmensgründern: Eigentlich wollten sie in Kreuzberg bleiben. Aber Berlin hat den Unternehmensgründern keine finanzielle Unterstützung angeboten. Sachsen-Anhalt dagegen schon – solange die Firma im Raum Bitterfeld entstehen würde. Die Gründer sind einverstanden.

2001: Hohe Nachfrage nach Solarzellen, da die Anschaffung subventioniert wurde. Im Januar beginnen die Bauarbeiten an der Produktionshalle in einem Gewerbegebiet an der A9 entlang der schnurgeraden heutigen Sonnenallee. Schon ein halbes Jahr später, im Juli, wird die erste Solarzelle in Thalheim produziert. Von da an kann Q-Cells die Produktionskapazitäten alle zwölf Monate verdoppeln. Dabei hilft ihnen ein Gesetz, das die rot-grüne Bundesregierung erließ: das "Erneuerbare-Energie-Gesetz", das grünen Strom fördert. Auch Solarenergie wird mit Milliarden Euro gefördert.



Wegen der hohen Nachfrage beginnen auch Unternehmen in anderen Ländern, Solarzellen zu produzieren – unter anderem startet in China eine Massenproduktion. Das wird in den kommenden Jahren die Preise erheblich senken.

2005: Wachstum

Der Ort Thalheim hat wegen der Steuern, die Q-Cells zahlt, keine Schulden mehr. Und genug Geld übrig, um Sanierungen an Schule, Feuerwache und Straßen vorzunehmen.



Im Industriegebiet Thalheim entsteht das zweite Photovoltaik-Unternehmen: Sovello. Weitere Firmen der Branche mit unterschiedlichen Spezialisierungen folgen in den kommenden Jahren: Calyxo, Sontor, CSG Solar und Solibro. Q-Cells ist an allen diesen Unternehmen beteiligt.

Q-Cells allein beschäftigt 2.300 Mitarbeiter und gilt als größter Solarzellenproduzent weltweit. Das Unternehmen wurde an der Börse mit acht Milliarden Euro gehandelt. Um das Unternehmen herum war das Solar Valley entstanden, der Name angelegt an den bedeutenden IT-Standort Silicon Valley in Kalifornien. Insgesamt haben im Solar-Gewerbegebiet 2007 etwa 3.500 Menschen Jobs – der Höchststand.

Im Solar Valley waren zu Hochzeiten etwa 3.500 Mitarbeiter beschäftigt.

Q-Cells schreibt erste Verluste. Das hatte sich schon im Vorjahr abgezeichnet. Wegen der großen Nachfrage nach Solarzellen hatte sich das Unternehmen aber trotz steigender Konkurrenz und Preisverfall aus Asien noch einige Zeit länger halten können.



Das Unternehmen Sontor fusioniert mit Sunfilm.

2011: Verluste

Q-Cells liegt in diesem Jahr mit 35 Millionen Euro im Minus.



Sunfilm geht 2011 insolvent. Das Unternehmen wird nochmals gekauft, produziert kurzzeitig wieder unter dem Namen Sontor. Dann wird der Betrieb eingestellt.

Q-Cells ist insolvent. Der südkoreanische Konzern Hanwha übernimmt das Unternehmen. Q-Cells verkauft Solibro an die chinesischen Hanergy Holding Group.

Sovello meldet Insolvenz an und entlässt alle Mitarbeiter – etwa 1.000.

2015: Produktionseinstellung

Der südkoreanische Konzern Hanwha hat Q-Cells gekauft. Hanwha Q-Cells fusioniert mit Hanwha SolarOne zu einem Konzern. Die Produktion von Q-Cells-Solarzellen in Thalheim wird eingestellt und in günstigere Länder nach Asien verlegt. Von 800 werden 470 Arbeitsplätze abgebaut, nur 330 Stellen werden nicht gestrichen. Am Standort in Sachsen-Anhalt verbleiben die Abteilungen Forschung und Entwicklung, Qualitätsmanagement, Marketing und Vertrieb. Von ehemals 300 Stellen im Bereich Forschung bleiben jedoch nur 180.



Bei Solibro wird Kurzarbeit angeordnet.

2018: Übernahme

Die TS Group aus Aachen übernimmt das Unternehmen Calyxo.