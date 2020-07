Solarzellenproduktion in Bitterfeld-Wolfen Investor plant zweite Chance für "Solar Valley"

Damit will das Unternehmen an die alten Zeiten im Örtchen Thalheim, dass zur Stadt Bitterfeld-Wolfen gehört, anknüpfen. Anfang der 2000er entwickelte sich die Produktion von Solarmodulen zu einer Leuchtturmindustrie in Ostdeutschland. Im einstigen Chemiedreieck der DDR fanden tausende Menschen neue Jobs, genau wie an anderen Standorten in den neuen Bundesländern. Bis 2009 stieg etwa das Unternehmen Q-Cells, das in Thalheim produzierte, zum Weltmarktführer auf. Bald war in der Region vom "Solar Valley" die Rede.