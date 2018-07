In Pouch im Landkreis Anhalt-Bitterfeld gab es in der Nacht zum Samstag einen Wasserrohrbruch. Die Technische Mitarbeiterin der zuständigen Wasserversorgung in Mitteldeutschland (Midewa), Christel Pietsch, sagte MDR SACHSEN-ANHALT, dass der Straßenschaden groß sei. Auf der einen Seite sei die komplette Asphaltdecke hochgehoben worden. "Es besteht die Gefahr, dass Lkw oder Autos hier verunglücken", sagt Pietsch.