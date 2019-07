Tarifabschluss für Groß- und Außenhandel geglückt Die Beschäftigten im Groß- und Außenhandel in Sachsen-Anhalt bekommen mehr Geld. Vertreter von Arbeitgebern und Arbeitnehmern einigten sich am Montag in Magdeburg auf eine Anhebung in zwei Schritten. So gibt es rückwirkend zum 1. Juli 2019 ein Plus von 3,0 Prozent, im Juni 2020 noch einmal 1,9 Prozent mehr. Damit einigten sich die Parteien in der dritten Verhandlungsrunde auf die gleichen Konditionen wie zuvor schon in Sachsen und Thüringen.



In Sachsen-Anhalt arbeiten nach Gewerkschaftsangaben rund 17.000 Menschen im Groß- und Außenhandel, etwa in den Zentrallagern der Supermarktketten Edeka, Rewe oder Netto. Nur ein Teil profitiert direkt von Tarifverträgen.



Quelle: dpa