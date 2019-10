Landkreis Anhalt-Bitterfeld Trüffel made in Sachsen-Anhalt

In Roitzsch im Landkreis Anhalt-Bitterfeld entsteht die erste Trüffel-Plantage Sachsen-Anhalts. Ines Edler hat die ersten Pilze gepflanzt – oder besser gesagt, die ersten Bäume. Frau Edlers Hündin Nana schnuppert auch schon neugierig an den Minibäumen. Doch die ersten Trüffel wittert die Hündin noch nicht. "Nein", sagt Ines Edler lachend, "so schnell geht es nicht mit den Edelpilzen. Denn vor der Ernte steht erst einmal viel Arbeit."

Ines Edler mit MDR-Reporter Tino Wiemeier auf der Trüffel-Plantage Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Die 50-Jährige wischt sich den Schweiß von der Stirn: "Wir pflanzen 500 geimpfte Trüffelbäume in mehreren Reihen. Buchen, Eichen, Kiefern und vor allem Haselnuss." Wie jeder Pilz brauchen auch Trüffel einen Baum, um mit den Wurzeln eine Symbiose einzugehen, erklärt Edler. Die zweifache Mutter ist vor einem Jahr auf den Edelpilz-Geschmack gekommen: "Ich war beim Erlebniskochen, da hab ich das erste Mal Trüffel probiert. Die sind sehr lecker."



In Deutschland gehören die einheimischen Trüffel laut Bundesartenschutzverordnung zu den "besonders geschützten" – die Gewinnung aus Plantagen unterliegt jedoch keiner Beschränkung. Warum also nicht selber anbauen, dachte sich die Roitzscherin.

Wo ehemals Zucker herkam, soll jetzt der Trüffel sprießen

Vor dem Trüffel steht die Baumpflanzung. An den Wurzeln dieser Haselnuss sollen einmal die Edelpilze wachsen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Und Ines Edler hat sich schlau gemacht, Bücher gelesen, Trüffelexperten im ganzen Bundesgebiet besucht und Erdproben analysiert. "Der Boden hier ist sehr kalkhaltig, das ist gut für Trüffel". Auf dem Gelände der ehemaligen Zuckerfabrik in Roitzsch sollen auf einer Fläche so groß wie ein Fußballfeld bald Trüffel unterirdisch im Boden reifen.



"Der Burgunder-Trüffel sieht aus wie ein kleiner Tischtennisball, nur schwarz, schmeckt richtig intensiv nach Pilz", erzählt Edler. Ein Kilogramm kostet ungefähr 500 Euro. Edler hofft auf eine reiche Ernte. "Wenn alles nach Plan läuft und wächst, dann rechne ich in jeder Saison mit 20 Gramm pro Baum. Das ist meine Altersvorsorge", sagt die 50-Jährige mit Augenzwinkern. Die exklusiven Pilze will Edler an Restaurants und Sterneköche verkaufen.

Erste Ernte in frühestens acht Jahren