Nach dem Tod eines Kötheners ist das Urteil gegen zwei Männer aus Afghanistan rechtskräftig. Die 17- und 19-Jährigen haben ihre Revisionen zurückgenommen. Das teilte das Landgericht in Dessau-Roßlau mit.



Die beiden jungen Männer waren Mitte Mai vom Landgericht wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu Haftstrafen ohne Bewährung verurteilt worden. Sie müssen für anderthalb Jahre beziehungsweise ein Jahr und acht Monate in Jugendhaft.



Noch Ende Mai hatten die beiden Verurteilten Revision gegen das Urteil eingelegt. Ziel war die Prüfung des Urteils vor dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe.