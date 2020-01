Komplizierte Technik in schlichter Hülle: die Bitterfelder Mess-Station für Erderschütterungen. Bildrechte: MDR/Martin Krause

Was genau misst der "Kochtopf" – bzw. die Mess-Station?

Der "Kochtopft" ist eine Mess-Station in Bitterfeld, die Erderschütterungen misst. Sie funktioniert vollkommen automatisch und muss lediglich gewartet und kontrolliert werden. Mit Funkantennen werden rund um die Uhr Daten mit korrekten Messzeiten an das Institut für Geophysik und Geologie an der Universität Leipzig gesendet. Dort werden die Daten von Computern überwacht.

Registriert werden kleinste Erschütterungen. Dabei ist die Station so genau, dass sie nicht nur Lkw erkennt, sondern sogar die Brandung an der Küste Norwegens. Werden größere Erschütterungen oder Beben festgestellt, gibt die Station auch ein Signal an das Landesamt für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt. Dann beschäftigen sich die Wissenschaftler intensiver damit. Gibt es ein Beben versuchen, die Experten den genauen Ausgangspunkt, das so genannte Epizentrum, zu lokalisieren und die Stärke zu errechnen. Das geht ziemlich exakt, weil die Daten der Station in Bitterfeld mit anderen in Deutschland abgeglichen werden.

Warum steht die Mess-Station ausgerechnet in Bitterfeld?

Die Mess-Station steht in diesem Trinkwasserhochbehälter. Bildrechte: MDR/Martin Krause Die Station steht in einem Bitterfelder Trinkwasserhochbehälter am Muldestausee. Die geologischen Verhältnisse dort sind günstig, denn der felsige Untergrund garantiert verlässliche Daten. In dem eher dünn besiedelten Gebiet sind zudem Störfaktoren wie Schwerlastverkehr geringer als in dicht besiedelten Gebieten.



Außerdem zieht sich eine schwache Bebenzone von der tschechischen Grenze nach Norden bis in den Raum Bitterfeld. Ihre Ausläufer lassen sich von Muldenstein aus gut beobachten. Außer dieser Station gibt es in Sachsen-Anhalt noch zwei weitere: in Wimmelburg bei Eisleben und Neuenburg im Burgenlandkreis.

Wann wird ein Erdbeben gefährlich?