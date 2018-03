Im Keller dieses Hauses in Dessau-Roßlau hat es am Donnerstagabend gebrannt.

Im Keller dieses Hauses in Dessau-Roßlau hat es am Donnerstagabend gebrannt.

Im Keller dieses Hauses in Dessau-Roßlau hat es am Donnerstagabend gebrannt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Dessau-Roßlau ist Haftbefehl gegen einen Tatverdächtigen erlassen worden. Das haben Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitagnachmittag in einer gemeinsamen Erklärung mitgeteilt. Danach wird der Mann verdächtigt, das Feuer am späten Donnerstagabend gelegt zu haben. Gegen ihn werde wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung ermittelt. Der Mann sei in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden.